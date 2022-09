Dabei ist Silber als Industriemetall in vielen langfristigen Wachstumsbranchen kaum noch wegzudenken. In Photovoltaikmodulen wird Silber ebenso verbaut wie in Chips und anderen elektronischen Bauteilen. Der Photovoltaikmarkt wird mit Sicherheit enorm wachsen, zum einen um eine schnelle Unabhängigkeit von Russland zu erreichen und zum anderen um den Klimaschutz zu unterstützen.

Hochtechnologie wiederum ist mittlerweile in den verschiedensten Produkten enthalten: Rüstungsgüter, normale PKW, LKW, Flugzeuge, PCs, Smartphones, aber auch in gewöhnlichen Dingen des täglichen Lebens wie Kühlschränke, Heizungsanlagen, Wärmetauscher, etc. Da in den Produkten der Anteil weiter wachsen wird, wird auch der Bedarf von Silber dauerhaft steigen.