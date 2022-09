Glücklicherweise haben sich in den letzten Jahren Fondssparplänen als renditestarke Alternative zum Sparbuch etabliert. Bei Fondssparplänen wird jeden Monat eine bestimmte Summe in ausgewählte Fonds investiert. Bei manchen Depotbanken reichen bereits 10 Euro im Monat und häufig fällt für Minderjährige keine Depotgebühr an. Dabei ist man nicht gebunden, man kann auch außerplanmäßig Geld einzahlen oder Zahlungen aussetzen. Zudem kann man frei über das Geld verfügen und jederzeit auf das Geld zurückgreifen. Gerade bei einem langfristigen Anlagehorizont lohnen sich solche Sparpläne, da so normale Börsenschwankungen ausgeglichen werden können. Denn in der Vergangenheit war es so, dass es über einen langen Zeitraum aufwärts geht. Zudem profitiert der Sparer vom Durchschnittskosteneffekt. Allerdings werden die Depots oft auf den Namen der Eltern abgeschlossen. Später erfolgt dann die Schenkung. Das hat zwar den Vorteil, dass man die Kontrolle über das Geld behält. Den eigenen Sparerfreibetrag des Kindes in Höhe von 801 Euro jählich kann man dann aber nicht nutzen.

Alle Freibeträge nutzen!

Aus diesem Grund ist es sinnvoll, das Depot sofort auf den Namen des Kindes einzurichten. Es gilt der Grundsatz sparen für Kinder „im Namen der Kinder“. Bis zur Volljährigkeit behalten die erziehungsberechtigten Eltern als gesetzlicher Vertreter die Kontrolle über das Depot. Vor allem lassen sich dann alle steuerlichen Freibeträge nutzen. Denn neben dem eigenen Steuerfreibetrag steht dem Kind auch der steuerliche Grundfreibetrag in Höhe von 10.347 Euro zur Verfügung. Bis zu dieser Höhe kann man steuerfrei Einnahmen verbuchen. Das bedeutet, ein Kind kann derzeit die Summe von 11.148 Euro steuerfrei pro Jahr „verdienen“. Diese Einnahmen wirken sich auch nicht auf das Kindergeld aus, das ist bis zur Volljährigkeit unabhängig von der Einnahmesituation des Kindes. Vermögen, das auf einem Kinderkonto- oder Depot angelegt wird, gehört rechtlich und steuerrechtlich dem Kind. Die Eltern haben lediglich bis zum Erreichen der Volljährigkeit eine Kontovollmacht und das Sorgerecht über das Vermögen. Das bedeutet auch, dass Eltern Verfügungen aus dem Kinderdepot nur zu Zwecken und Bedürfnissen des Kindes vornehmen dürfen. Die Finanzierung der Ausbildung oder eines Führerscheines wäre also möglich. Eine Entnahme für die Anzahlung eines neuen Autos der Eltern eher nicht.