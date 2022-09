Shanghai Electric schließt Abschnitt B der fünften 900-MW-Phase des Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solarparks ab

Shanghai (ots/PRNewswire) - Shanghai Electric

(https://www.shanghai-electric.com/group_en/) gab bekannt, dass Abschnitt B der

fünften 900-MW-Phase des Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solarparks in Betrieb

gegangen ist. Als Teil der weltweit größten im Bau befindlichen

Photovoltaikanlage wird das Projekt Dubais Bestreben unterstützen, seinen

Energiemix zu verbessern und zu verändern, indem es nach Fertigstellung 2,268

Milliarden kWh Strom pro Jahr liefert, genug, um über 240.000 Haushalte zu

versorgen und 1,1 Millionen Tonnen Kohlenstoffemissionen pro Jahr zu reduzieren.



"Wir sind stolz darauf, dass der Solarpark nach dem Netzanschluss des Abschnitts

A im Jahr 2021 einen weiteren historischen Meilenstein erreicht hat. Jetzt sind

die Arbeiten an Abschnitt C in vollem Gange und werden voraussichtlich 2023

abgeschlossen", sagte Meng Chuanmin, Projektleiter für Phase V des Mohammed bin

Rashid Al Maktoum Solarparks.