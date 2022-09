Fujifilm erweitert sein Portfolio an pulmonologischen Lösungen um einen neuen Bereich

DÜSSELDORF, Deutschland, 5. September 2022 /PRNewswire/ -- Fujifilm stellt auf dem internationalen Kongress der European Respiratory Society (ERS) in Barcelona ein neues schlankes Bronchoskop vor und erweitert damit sein Portfolio an pulmonologischen Lösungen.

Fujifilm ist nicht nur für seine bahnbrechenden Endoskopsysteme bekannt, sondern auch ein aktiver Hersteller von Bronchoskopen und anderen pulmonologischen Lösungen. Mit dem neuen EB-710P kann Fujifilm nun sein leistungsstärkstes und umfassendstes Portfolio an Lösungen für die Pulmologie und Bronchoskopie anbieten, um die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern und eine frühzeitige Diagnose zu ermöglichen.

Fachkräfte im Gesundheitswesen stehen ständig vor der Herausforderung, mit weniger Mitteln und weniger Zeit mehr zu erreichen. Mangelnde Kapazitäten bei der Lungenkrebsvorsorge können zu Verzögerungen bei der Diagnose führen; eine frühzeitige Diagnose ist entscheidend, um bessere Ergebnisse für die Patienten zu erzielen. Fujifilms erweitertes Produktportfolio ermöglicht eine verbesserte Diagnostik und Behandlungsplanung für Patienten, die unter ihrer Lungengesundheit leiden, und hilft den Ärzten, die Patientenversorgung zu verbessern.

Die Suite von Pulmonologielösungen umfasst ein breites Produktangebot, das ein Pulmologe für die gesamte diagnostische Patientenversorgung benötigt - von Screening-Lösungen wie Röntgen und CT über diagnostische Lösungen wie endoskopische Systeme, Bronchoskope, Ultraschall-Mini-Sonden und bronchoskopische Navigationsplanung bis hin zu modernster KI-Software und chirurgischer Planungssoftware.

Das erweiterte Produktportfolio umfasst das FDR-Nano-Röntgensystem, ein leichtes, kompaktes und äußerst tragbares digitales Röntgengerät, das die patentierten Bildgebungstechnologien von Fujifilm nutzt. Darüber hinaus bietet das FDR Xair Röntgensystem eine einzigartige Tragbarkeit und Bedienbarkeit, was bedeutet, dass es bei Patienten zu Hause, in Pflegeheimen und in der medizinischen Notfallversorgung eingesetzt werden kann, so dass die Ärzte Zeit haben, die Patienten optimal und effizient zu versorgen.