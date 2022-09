Hi-Tech trifft auf High End Wie S'Young International das Einzelhandelsmodell für internationale Marken in China aufrüttelt

Shanghai (ots/PRNewswire) - S'Young International , Chinas führender Partner für

internationale Kosmetikmarken, die in den chinesischen Markt eintreten, führt

ein wahrhaft interaktives, fortschrittliches Einzelhandels-Ökosystem ein, indem

es sein Omnichannel-Angebot um eine neue, 10 Millionen USD teure

Einzelhandelsfläche erweitert, deren erster Offline-Store, SHUIYANGTANG , am 1.

Oktober 2022 eröffnet. SHUIYANGTANG befindet sich in der Medienhauptstadt

Changsha (dem chinesischen Zentrum der Medien und Künste) in einem

High-End-Einkaufszentrum, dem International Finance Square (IFS), das einen

durchschnittlichen Kundenstrom von 1,2 Millionen pro Tag verzeichnet und ein

erstklassiges Einkaufserlebnis bietet.



SHUIYANGTANG vereint eine führende Online-Plattform mit einem hochwertigen

Einzelhandelsgeschäft, um ein umfassendes Beauty- und Lifestyle-Erlebnis zu

bieten. S'Young nutzt sein digitales Direktkunden-Geschäftsmodell und ergänzt

damit das Angebot für chinesische Kunden um die Möglichkeit,

Nischen-Schönheitsmarken offline zu erleben und einzukaufen. Damit ist der

geschlossene Offline-Kreislauf von S'Young International vollendet, der seinen

weltweiten Partnern in China ein komplettes Lösungspaket mit allen Dimensionen

und Omnichannel-Funktionen bietet.