Wirtschafts-Appell an Özdemir Tierschutzkatastrophe in Schweinepest-Gebiet abwenden

Staat soll überschwere Schweine übernehmen - Wurstproduzenten wehren sich gegen

Kritik



Osnabrück. Die Rufe aus der Wirtschaft werden lauter, der Staat möge sich um die

Zehntausenden schlachtreifen Tiere in der Schweinepest-Sperrzone in

Niedersachsen kümmern. Sarah Dhem, Präsidentin des Bundesverbandes der Wurst-

und Schinkenproduzenten, mahnte in einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker

Zeitung", es gehe darum, eine "Tierschutzkatastrophe" zu verhindern. "Der Bund

muss einspringen", forderte Dhem. Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) müsse

sich der Sache annehmen. "Der Staat muss die Schweine übernehmen und die

Schlachtung organisieren. Das Fleisch könnte dann eingelagert und die

Verarbeitung per Ausschreibung angestoßen werden", so Dhem.