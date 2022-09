An drei Fronten greift der Putinsche Faschismus die liberalen Demokratien an: militärisch in der Ukraine, energiepolitisch mit der Gaswaffe und kulturell, indem es die Saat des Hasses in die Herzen der Menschen pflanzt. Die entsetzliche Tötung eines jungen CSD-Aktivisten in Münster durch einen abgelehnten russischen Asylbewerber ist auch das Ergebnis der fortgesetzten Kreml-Hetze gegen die angebliche Dekadenz des Westens mit seinen Minderheiten, denen Moskau ebenso das Existenzrecht abspricht wie der Ukraine. Linkspartei und AfD sollten sich gut überlegen, ob sie sich auf den Tanz mit dem Teufel einlassen und sich auf Montagsdemos zu Handlangern des mörderischen Kreml-Regimes machen wollen. Es ist gut, dass die Ampelregierung Putin mit der Entlastung der Bürger jetzt die Macht über unsere Straßen streitig zu machen versucht./yyzz/DP/mis

