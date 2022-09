In dem immer enger werdenden Keil bestehend seit Anfang 2018 wechseln sich die Trendverläufe beim Kakao-Future in unregelmäßigen Abständen ab, zuletzt war eine Abwärtsbewegung sogar bis unter die herrschende Aufwärtstrendlinie auf 2.236 US-Dollarvollzogen worden. Doch nur wenig später kletterten die Notierungen wieder in den ursprünglichen Trend zurück und schwanken seitdem grob seitwärts. Zwar fehlt im aktuellen Kursverlauf noch eine eindeutige Richtung, diese könnte sich aber nach Beendigung des jüngsten Abwärtstrends in eine Trendumkehr bewegen.

Kleine bullische Flagge erkennbar

Den wichtigsten Hinweis auf ein potenzielles und auch baldiges Kaufsignal liefert ein seit dem 11. August bestehender untergeordneter Abwärtstrend, der als bullische Flagge gewertet werden kann. Gelingt demnach ein Ausbruch mindestens über das Triggerniveau von 2.475 US-Dollar könnte der Bereich um 2.541 und grob 2.600 US-Dollar wieder in den Fokus der Marktteilnehmer geraten. Sollten allerdings der Unterstützungsbereich um 2.300 US-Dollar und der dort verlaufende Abwärtstrend bärisch gekreuzt werden, ließe dies Rückschlüsse auf ein fortgesetztes Verkaufssignal mit Zielen um 2.232 US-Dollar zu.