Am 24. August veröffentlichte NVIDIA das Finanzergebnis zum zweiten Quartal 2023. Dabei musste das Management einen Gewinneinbruch und eine schwächere Prognose melden. Die Umsätze gingen in dieser Periode im Vergleich zum Vorquartal um 19 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar zurück. Den Nettogewinn wies Nvidia für das abgelaufene Quartal mit rund 1,3 Milliarden Dollar aus. Das waren 62 Prozent weniger als im Vorquartal. Als wichtigsten Grund für das schwierige Umfeld machte CEO Huang einen Einbruch im für Nvidia wichtigen Geschäft mit Chips für die Spielebranche aus. Umsätze im Gaming-Geschäft brachen um 33 Prozent im Jahresvergleich beziehungsweise 44 Prozent im Vergleich zum Vorquartal auf 2,04 Milliarden Dollar ein. Wenig hilfreich für das Geschäft erscheint auch die Exportbeschränkung von KI-Chips nach China und Russland. Die Exportbeschränkungen könnten laut der Mitteilung des Unternehmens bis zu 400 Millionen Dollar Quartalsumsatz kosten.

Am 22. November 2021 markierte der Aktienkurs von NVIDIA das All Time High in Höhe von 346,37 US-Dollar. Bis zur beginnenden Bodenbildung Mitte Mai 2022 rund um den Bereich 160,69 US-Dollar verlor das Papier mehr als die Hälfte seines Börsenwertes. Die einschneidende Verlustphase begann Ende März 2022 mit der Bildung eines Abwärtstrends, der aber aktuell als durchbrochen gilt. Im Fall der Unterstützung bei 160,69 US-Dollar gestaltet sich die Lage eindeutiger, weil diese Ende August signifikant unterschritten wurde. Am letzten Freitag erreichte der Aktienkurs die Marke von 136,47 US-Dollar und testete den Kernwiderstand bei 134,76 US-Dollar. Die Kursentwicklung gerät hier aber in einen Bereich mit starker Unterstützung. Wird diese Unterstützung durchbrochen, könnte der Weg bis zum Level von 114.11 US-Dollar frei sein. NVIDIA ist im Vergleich zu anderen Technologieaktien höher bewertet. Eine Expansion in den Automobilsektor eröffnet aber neue Absatzgelegenheiten für NVIDIA-Produkte. Mit einem KGV 2022/23 von aktuell 35,27 und der Furcht mancher Marktteilnehmer vom Ende des Halbleiterbooms steht NVIDIA weiter auf dünnem Eis.

NVIDIA Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: