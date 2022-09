Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 02.09.2022

Kursziel: 9,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck



Starke Privatisierung treibt Topline und operative Profitabilität

ACCENTRO hat am Mittwoch die Zahlen zum ersten Halbjahr 2022 vorgelegt.

Hohe Dynamik bei Wohnungsverkäufen: In Q2 betrugen die Erlöse aus dem Verkauf von Vorratsimmobilien 55,5 Mio. Euro, womit sowohl der Wert aus Q1 (29,3 Mio. Euro) als auch die hohe Vorjahresbasis (Q2/21: 36,7 Mio. Euro) signifikant übertroffen worden sind. Wir gehen davon aus, dass dies auch ohne den erfolgreichen Blockverkauf zum Quartalsende (vgl. Comment vom 5.7.) gelungen wäre, was u.E. auf eine überraschend robuste Markt- und Preisentwicklung im relevanten Wohnsektor hindeutet. Die starken Abverkäufe gingen jedoch zum Teil zu Lasten der Mieterlöse, die sich im Vorjahresvergleich deutlich auf 3,8 Mio. Euro (Vj.: 7,8 Mio. Euro) reduzierten. Dagegen hatte der im Zuge der angesprochenen Transaktion erfolgte Ausbau des Mietportfolios noch keinen Effekt auf die Erlöse. Auch die Dienstleistungsumsätze lagen mit 0,5 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert (0,8 Mio. Euro), sodass bislang keine nennenswerten Erfolge aus der Vertriebskooperation mit ImmoScout24 erkennbar sind.



Profitabilität vor Bewertungsergebnis deutlich gestiegen: Das konsolidierte Ergebnis aus Privatisierungen, Vermietungen und Dienstleistungen konnte ACCENTRO getrieben vom Verkauf signifikant auf 17,2 Mio. Euro ausbauen (Vorjahr: 7,2 Mio. Euro). Zudem zeigten sich die Kostenquoten in Bezug auf Personal (4,5%; -170 BP yoy) sowie sonstige betriebliche Aufwendungen (7,7%; -230 BP) deutlich verringert. Da im abgelaufenen Quartal jedoch keine Fair-Value-Anpassungen auf das Immobilienvermögen erfolgten, entfiel ein wesentlicher Ergebnistreiber des Vorjahres, als ein positives Bewertungsergebnis i.H.v. 16,3 Mio. Euro zu Buche stand. Darüber hinaus nahm ACCENTRO Abschreibungen von 4,0 Mio. Euro auf Forderungen im Zusammenhang mit der Rückabwicklung des Erwerbs der DIM Holding AG vor. In Summe lag das Q2-EBIT mit 5,4 Mio. Euro erheblich unter Vorjahr (16,7 Mio. Euro), vor Bewertungseffekten wurde auch inklusive der außerplanmäßigen Wertminderung aber eine deutliche Profitabilitätssteigerung erzielt (EBIT-Marge 9,1% vs. Vj.: 1,0%).



