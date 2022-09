JPMORGAN stuft ARCELORMITTAL auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ArcelorMittal nach der Ankündigung des Stopps von drei Produktionsanlagen in Deutschland und Spanien auf "Neutral" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die Einschnitte seien zwar recht groß und entsprächen zwei bis drei Prozent der europäischen Flachstahlproduktion, doch sei mehr nötig angesichts der schwächelnden Nachfrage, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2022 / 22:42 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2022 / 22:45 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ArcelorMittal Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,64 % auf 22,74EUR erreicht.



