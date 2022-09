14,4 Millionen Tonnen Bioabfälle im Jahr 2020

Seite 2 ► Seite 1 von 2

WIESBADEN (ots) -- Entsorgtes Bioabfallaufkommen im Jahr 2020 knapp ein Viertel höher als zehnJahre zuvor- Haushalte kompostierten nach einer erstmals durchgeführten Schätzung etwa 2,6Millionen Tonnen Bioabfälle, das waren 31 Kilogramm pro Kopf- Coronabedingt fielen im Jahr 2020 deutlich weniger Abfälle aus Restaurants,Großküchen und Märkten an, zugleich stieg die eingesammelte Menge ausBiotonnen- Strom aus Biogas lieferte 5,8 % der Bruttostromerzeugung im Jahr 2020Die privaten Haushalte in Deutschland haben im Jahr 2020 etwa 2,6 MillionenTonnen Bioabfälle kompostiert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nacheiner erstmals durchgeführten Schätzung mitteilt, waren das durchschnittlichrund 31 Kilogramm selbst kompostierte Abfälle pro Kopf. Das Gesamtaufkommen anBioabfällen aus dem Siedlungsbereich belief sich 2020 auf 14,4 Millionen Tonnen(ohne Bioabfälle aus der Landwirtschaft oder dem produzierenden Gewerbe). Nebenden selbst kompostierten Haushaltsabfällen zählen dazu weitere 11,8 MillionenTonnen von den Entsorgungsunternehmen eingesammelte Bioabfälle. Dazu gehörenAbfälle aus der Biotonne, Garten- und Parkabfälle, Küchen- und Kantinenabfälle,Speiseöle und -fette sowie Marktabfälle. Die Menge dieser Abfälle ist seit demJahr 2010 um knapp ein Viertel (+23,7 %) gestiegen. Im Corona-Jahr 2020 nahm vorallem das Aufkommen an Abfällen aus der Biotonne im Vorjahresvergleich zu,während die Menge anderer Bioabfälle teils deutlich zurückging.Deutlich weniger Abfälle von Großküchen und Märkten im Corona-Jahr 2020Restaurants, Großküchen und Kantinen waren in den Lockdown-Phasenbeziehungsweise in Zeiten von Homeschooling und Homeoffice geschlossen oder nurgering ausgelastet. Dies zeigt sich in der Abfallbilanz: So wurden im Jahr 2020insgesamt 1,1 Millionen Tonnen (Groß-)Küchen- und Kantinenabfälle, Abfälle anSpeiseölen und -fetten sowie Marktabfälle eingesammelt, das waren 17,3 % oder230 949 Tonnen weniger als im pandemiefreien Vorjahr. Die größte Rolle spieltendabei die Küchen- und Kantinenabfälle. Die Abfallmenge sank hier gegenüber demJahr 2019 um 18,0 % oder 211 341 Tonnen auf 965 000 Tonnen im Jahr 2020.Demgegenüber stieg die Menge an Biotonnen- sowie Garten- und Parkabfällen 2020im Vorjahresvergleich um 3,4 % oder 351 000 Tonnen auf insgesamt 10,7 MillionenTonnen. Die aus Biotonnen eingesammelte Menge stieg dabei um 7,3 % oder 340 400Tonnen auf 5,0 Millionen Tonnen, während die Menge an Garten- und Parkabfällenlediglich um 0,2 % oder 10 723 Tonnen auf 5,7 Millionen Tonnen zunahm.Garten- und Parkabfälle machten demnach knapp die Hälfte (48,3 %) der von denAbfallentsorgungsanlagen angenommenen Bioabfälle aus, gefolgt von den Abfällen