"Einzigartiges Forschungs- und Transfernetzwerk sichert Weltmarktfähigkeit des deutschen Mittelstandes" /Professor Michael Bruno Klein seit 1. September 2022 AiF-Hauptgeschäftsführer (FOTO)

Köln (ots) - Professor Michael Bruno Klein (57) ist seit 1. September 2022Hauptgeschäftsführer der AiF Arbeitsgemeinschaft industriellerForschungsvereinigungen "Otto von Guericke" e.V. (https://www.aif.de/) AlsForschungs- und Transfernetzwerk Mittelstand koordiniert die AiF die Förderunganwendungsnaher Forschung zugunsten kleiner und mittlerer Unternehmen inDeutschland in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Wirtschaft undKlimaschutz (BMWK) (https://www.bmwk.de/Navigation/DE/Home/home.html) . DasBMWK-Förderprogramm " Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF) (https://www.aif.de/foerderangebote/igf-industrielle-gemeinschaftsforschung.html) " fungiertdabei als sichtbar erfolgreiche Brücke zwischen wissenschaftlicher Forschung undwirtschaftlicher Anwendung im Mittelstand. "Das AiF-Netzwerk trägt damit seitJahrzehnten zur Sicherung der Weltmarktfähigkeit des deutschen Mittelstandesbei. Der Erfolg der IGF liegt in der Struktur der AiF und ihrerForschungsvereinigungen begründet", erklärt Klein und macht direkt zu seinemAmtsantritt deutlich: "Die AiF muss mit ihren Forschungsvereinigungen in derkünftigen Programmstruktur und Administration der IndustriellenGemeinschaftsforschung erhalten bleiben, sonst droht Schaden für das seit 70Jahren bewährte System der vorwettbewerblichen und themenoffenenMittelstandsförderung in Deutschland." Er weist auf einen aktuellen Brief an denBundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz hin, in dem die AiF-Mitglieder,angesichts einer geplanten Vertragsänderung durch das Wirtschaftsministerium,die Fortführung der erfolgreichen Strukturen für die weltweit einmaligeInnovationsförderung des deutschen Mittelstands fordern.Der habilitierte Wissenschaftler wird das AiF-Netzwerk, zu dem 100branchenorientierte Forschungsvereinigungen mit mehr als 50.000 eingebundenenUnternehmen von Automobil- bis Zementindustrie gehören, führen und nach außenvertreten. "Mich reizt, vor dem Hintergrund meiner über 20-jährigen Erfahrung imWissenschafts- und Innovationsmanagement, an dieser Aufgabe, vor allem dieSystemrelevanz der AiF zu verdeutlichen. Das haben wir in den letzten Jahrenversäumt; hier müssen wir besser werden. Denn das Thema der AiF ist nicht dieAiF, sondern das Thema ist Forschung und Transfer in und für den Mittelstand",so Klein weiter. Hier sei weltweit Einmaliges seit Jahrzehnten erfolgreichrealisiert, wie zum Beispiel gelebte Vernetzung zwischen den Branchen, diebesondere Einbindung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und dieMöglichkeit zur frühzeitigen und themenoffenen Adressierung ihresForschungsbedarfs oder die professionelle Begutachtung der vorwettbewerblichen