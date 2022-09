Längerfristig dürften sich weniger effiziente Lieferketten negativ auf die Weltwirtschaft auswirken. Einige Schwellenländer werden jedoch profitieren, wenn sie sich einen Anteil am Fertigungsmarkt sichern können. Diejenigen, die erfolgreich sind, werden wahrscheinlich eine strukturelle Verbesserung ihrer Wirtschaft erreichen, die letztendlich eine bessere Wertentwicklung lokaler Vermögenswerte unterstützen würde.

Rückkehr des Protektionismus

Pelosis Asienreise, zu der auch ein Besuch in Taiwan gehörte, hat regionale Spannungen sowie Spannungen zwischen China und den USA geschürt. Peking hat signalisiert, dass die Militärübungen in der Formosastraße nun abgeschlossen sind, aber regelmäßige Patrouillen in der Region geplant sind.

Bisher scheint die Unterbrechung der Schifffahrt nur von kurzer Dauer gewesen zu sein. Da jedoch rund die Hälfte aller Containerschiffe weltweit die schmale Wasserstraße passieren, besteht zweifellos das Risiko, dass weitere militärische Operationen in der Zukunft Auswirkungen auf die Lieferketten haben könnten.

Erhöhte geopolitische Spannungen haben zu einem Aufleben protektionistischer Handelspolitiken geführt. Neben Militärübungen kündigte Peking auch ein Verbot der Einfuhr von Lebensmitteln aus Taiwan und der Ausfuhr von Sand in die andere Richtung an. Für sich betrachtet haben diese Maßnahmen keine großen Auswirkungen. Die Gesamtlebensmittelexporte von Taiwan nach China machten 2021 nur etwa 0,2 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus, während der Handel mit Sand ebenfalls minimal ist.

Eine weitere Eskalation der Handelsspannungen könnte jedoch schwerwiegende Folgen haben, nicht nur für China und Taiwan, sondern auch für die Weltwirtschaft.

Globale Folgen lokaler Spannungen

Schließlich ist China der mit Abstand wichtigste Handelspartner Taiwans. China ist das Zielland für mehr als ein Viertel aller Exporte, und die Wertschöpfung in Chinas Endverbrauch beläuft sich auf etwa 10 % seines BIP.

China ist in einigen Bereichen auch sehr abhängig von Importen aus Taiwan; insbesondere bezieht es etwa ein Drittel seiner gesamten Halbleiterimporte aus Taiwan. Angesichts der Bedeutung Chinas für die globalen Lieferketten besteht das Risiko, dass lokale Handelsspannungen globale Auswirkungen haben könnten, indem sie zu einer erneuten Verknappung von Industriegütern führen.

Die unbehagliche Symbiose zwischen China und Taiwan bedeutet wahrscheinlich, dass keine Seite die Handelsspannungen auf ein unakzeptables Niveau eskalieren wird, aber die Entscheidung könnte ihnen aus den Händen genommen werden.

US-Präsident Joe Biden hat vergangene Woche den Chips Act in Kraft gesetzt. Dieses Gesetz zielt darauf ab, die Entwicklung der Onshore-Halbleiterproduktion zu subventionieren und Firmen, die das Abkommen nutzen, daran zu hindern, in die Hightech-Produktion in China zu investieren. Berichten zufolge plant die Biden-Regierung auch, den Export hochwertiger Halbleiter und Fertigungsanlagen mit US-Technologie nach China zu verbieten, um dessen Versuch, autark zu werden, zu ersticken.

Die Wertentwicklung regionaler Märkte steht unter Druck

Kurzfristig belasten erhöhte Handelsspannungen die Wertentwicklung der Finanzmärkte in der Region. Während zum Beispiel US-Zölle (siehe: Why tariff reversal won’t save the US) ihre wirtschaftlichen Ziele weitgehend verfehlten, haben Chinas Aktien und seine Währung während des Handelskriegs vor einigen Jahren schlecht abgeschnitten.

Längerfristig dürfte der jüngste Streit zwischen den USA und China dazu beitragen, die Entkopplung der beiden Supermächte zu beschleunigen. Zusätzlich zu den US-Maßnahmen in Bezug auf Halbleiter haben letzte Woche fünf chinesische SOEs (Staatsunternehmen) angekündigt, dass sie sich von der New Yorker Börse zurückziehen werden.

Unterdessen hat Peking die Zusammenarbeit mit Washington bei Themen wie dem Klimawandel vorübergehend ausgesetzt, und Unternehmen werden wahrscheinlich den Standort ihrer Lieferketten überdenken. Eine Umkehrung der aktuellen Integration (siehe: What a new world order might mean for the global economy) würde wahrscheinlich die Effizienz der globalen Lieferketten verringern und dadurch das langfristige Wachstum beeinträchtigen und den Preisauftrieb erhöhen.

Könnten sich einige Märkte über einen Investitionsschub freuen?

Wie wir jedoch bereits 2020 besprochen haben, könnten andere Schwellenländer von der Entkopplung der USA und Chinas profitieren wenn sie sich einen Anteil an der globalen Produktionsleistung sichern können. Schließlich dürften alle Schwellenländer, die zu Wachstumsmodellen auf der Grundlage von Industrieexporten übergehen, einen Auftrieb bei Investitionen und Produktivitätswachstum erleben.

Dies würde letztlich zu strukturellen Verbesserungen ihrer außenwirtschaftlichen Position und ihrer Inflationsdynamik führen. Im Gegenzug wären die Zentralbanken in der Lage, niedrigere Zinssätze und letztendlich weniger volatile Renditen lokaler Vermögenswerte zu ermöglichen.

Vietnam ist es bereits gelungen, in einigen Sektoren Marktanteile zu erobern. Aber die Unternehmen werden wahrscheinlich auch Schwellenländer mit großen Binnenmärkten und einem reichlichen Angebot an relativ billigen Arbeitskräften in Betracht ziehen. Indien und Indonesien sind zwei solche Schwellenländer, und die jüngste Reformdynamik könnte ebenfalls für sie sprechen.





