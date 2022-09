Nachdem die Henkel-Aktie (ISIN: DE0006048432) nach der Veröffentlichung der über den Expertenerwartungen liegenden Zahlen für das erste Halbjahr auf bis zu 67,88 Euro zulegen konnte, geriet der Aktienkurs in weiterer Folge wieder stark unter Druck und nähert sich mit seinem aktuellen Kurs bei 61,08 Euro bereits wieder dem Jahrestief bei 56,56 Euro vom 29.4.22 an.

Erfüllen sich die pessimistischen Prognosen der Analysten von Goldman Sachs, die die Henkel-Aktie wegen der ungewissen Aussichten der Klebstoff-Sparte zum Verkauf empfehlen, dann könnte der Aktienkurs in absehbarer Zeit wieder auf das Jahrestief bei 56,56 Euro zurückfallen. In diesem Fall wird sich eine Investition in Short-Hebelprodukte bezahlt machen.