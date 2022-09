FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem von der Gaskrise schwer belasteten Marktumfeld haben am Montag auch die Aktien aus der Online-Branche deutlich gelitten. Allen voran galt dies für Hellofresh , die mit einem Abschlag von 5,2 Prozent einer der schwächsten Werte im Leitindex Dax waren und auf ihren niedrigsten Stand seit März 2020 fielen. Damit sind nun auch die letzten Kursgewinne aus der Corona-Pandemie im Grunde dahin

Mit Blick auf die Ankündigung der Indexänderungen am Montagabend durch die Deutsche Börse wird mit einem Abstieg des Kochboxen-Lieferanten in den MDax gerechnet. Damit würden die Aktien denen von Delivery Hero folgen. Die mittlerweile dort gelisteten Aktien des Essensauslieferers büßten am Montag 2,2 Prozent ein.