Mensch und Maschine Hand in Hand - Wie die Automatisierung und Roboter dem Arbeitskräftemangel entgegenwirken können (AUDIO)

München (ots) - Anmoderationsvorschlag: Es ist ein Thema, das uns schon seit

über zehn Jahren beschäftigt: der Fachkräftemangel. Wir werden immer älter und

zu wenig junge Menschen kommen nach. Ganze fünf Millionen Babyboomer werden dem

deutschen Arbeitsmarkt in den kommenden Jahren durch ihren Renteneintritt

verloren gehen und der Arbeitskräftemangel wird sich weiter verstärken. In

welcher Branche der Mangel am größten ist und wie wir diese Lücke schließen

können, weiß Helke Michael.



Sprecherin: 1,7 Millionen Stellen sind laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und

Berufsforschung hierzulande aktuell nicht besetzt. Vor allem das Handwerk ist

betroffen, wo etwa 250.000 Fachkräfte fehlen, worunter kleine und

mittelständische Betriebe am meisten leiden. Geht es nach der Politik, sollen

wir alle mehr und länger arbeiten, um das Problem zu lösen. Ein ganz anderer

Ansatz ist die Automatisierung verschiedener Branchen, so Sebastian Walter von

Universal Robots.