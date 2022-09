Bericht von Deutsche Umwelthilfe und Harvest deckt auf Deutscher Finanzsektor fördert entwaldungskritische Unternehmen mit über eine Milliarde US-Dollar

Berlin (ots) -



- Investitionen und Kreditfinanzierungen von 1,3 Milliarden US-Dollar zwischen

2016 und 2021 für Produkte mit besonders hohem Entwaldungsrisiko

- Studie betrachtet Investitionen von deutschen Finanzakteuren wie Deutsche

Bank, Allianz und DZ Bank in 300 Unternehmen

- DUH und Harvest fordern Stopp der Waldzerstörungs-Finanzierung: EU muss

Finanzinstitute in die Verordnung gegen Entwaldung aufnehmen



Deutsche Finanzinstitute fördern mit Investitionen, Darlehen und

Emissionsgeschäften in großem Umfang Unternehmen, die die Entwaldung im globalen

Süden vorantreiben. Zu dem Ergebnis kommt eine Studie der Deutschen Umwelthilfe

(DUH) und der Umweltorganisation Harvest. Demnach investierten deutsche

Finanzakteure zum Zeitpunkt Mai 2022 etwa 423 Millionen US-Dollar in Anleihen

und Aktien von Unternehmen mit hohem Entwaldungsrisiko. Den Unternehmen wurden

zwischen 2016 und 2021 außerdem weitere 899 Millionen US-Dollar in Form von

Krediten und Emissionsübernahmen bereitgestellt. Im Fokus der Studie standen 300

Unternehmen, die besonders entwaldungskritische Agrarprodukte wie Rindfleisch,

Soja, Palmöl, Kautschuk, Holz sowie Zellstoff und Papier in Entwaldungs-Hotspots

in Südostasien, Zentral- und Westafrika sowie in Teilen Südamerikas produzieren.

DUH und Harvest fordern, dass auch Finanzinstitute in die EU-Verordnung für

importierte Entwaldung aufgenommen werden müssen.