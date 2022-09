Internationale Kreditmanagement-Konferenz am 27. September 2022

GÖTTINGEN (ots) - Am 27. September 2022 veranstaltet SCHUMANN eine

Online-Konferenz zum digitalen Kreditmanagement. Referenten aus dem nationalen

und internationalen Kunden- und Partnerkreis des Unternehmens diskutieren neue

Lösungen zur Digitalisierung im Kreditmanagement für Versicherungen,

Finanzdienstleister & Industrie- und Handelsunternehmen. Die Teilnahme ist

kostenfrei.



Die wirtschaftlichen Erschütterungen sind derzeit enorm: Steigende

Energiepreise, Inflation, Materialverknappung und fehlende Arbeitskräfte mit

Ansätzen zur Lohn-Preis-Spirale führen in verschiedenen Branchen zu

abschwächenden Zukunftserwartungen, teilweise wird auch von Rezessionsgefahren

für die Wirtschaft gesprochen. Welche Konsequenzen hat das für das Geschäft des

eigenen Unternehmens, vorhandene Kreditlinien, Lieferanten- und Kundenkredite

und wie sollten sich Unternehmen jetzt aufstellen? "Zur Beantwortung dieser

Fragen bietet unsere Konferenz spannende Insights aus der Praxis und wertvolle

Anregungen", weiß Dr. Martina Städtler-Schumann, Geschäftsführerin der Prof.

Schumann GmbH. Sie ist sicher: "Automatisierte Prozesse sind der entscheidende

Wettbewerbsvorteil, denn sie machen Unternehmen, Banken und Versicherungen

schneller und vor allem anpassungs- und widerstandsfähiger."





Bei der internationalen SCHUMANN-Konferenz im September wird es folglich genauum diese Themen gehen. Über zwei parallele Kanäle, einer in deutscher, einer inenglischer Sprache, deckt die Konferenz ein breites Branchen- undInteressenspektrum ab. In Podiumsdiskussionen, Vorträgen und Präsentationen gehtes um folgende Themen:- How-to-Strategien und Best-Practices im Umgang mit der aktuellenwirtschaftlichen Situation- Risikoklassifizierung und Weiterentwicklung der Geschäftspartner vor demHintergrund des Lieferkettengesetzes (LkSG)- Aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze in verschiedenen Branchen, wieFactoring, Industrie und Großhandel oder Kredit- und KautionsversicherungenDie SCHUMANN-Konferenz Digitales Kreditmanagement findet als virtueller Event imLive-Stream statt. Städtler-Schumann erklärt: "Wir haben uns entschieden, nocheinmal auf das Konzept eines Online-Events zu setzen, weil es viel mehrInteressierten die Möglichkeit zur Teilnahme eröffnet. Insbesondere auchinternationale Teilnehmer können so von einem länder- und branchenübergreifendenAustausch profitieren."Vertreter großer Unternehmen, Plattformen und Verbände wie z. B. Allianz Trade,Atradius, Aurubis, Coface, DZB BANK, Hoyer Unternehmensgruppe, KNAUF INTERFERSE, Nexus Trade Credit, Rhenus Assets & Services, TRUMPF Financial Services,Zurich Gruppe Deutschland haben bereits eine aktive Beteiligung zugesagt.Die SCHUMANN-Konferenz wendet sich an Entscheidungsträger und Praktiker, die fürdie Unternehmensentwicklung und Prozesse im Kreditmanagement verantwortlichsind.