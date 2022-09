Der kleine Bruder von Adidas schlägt sich in der Krise besser. Lesen Sie dazu auch unseren Artikel vom 26. August. Erstmals in der Firmengeschichte erzielten die Herzogenauracher mit einem Zuwachs von 18% einen Quartalsumsatz von über 2 Milliarden Euro. Das Konzernergebnis kletterte im zweiten Quartal um 73,2% auf 84,3 Millionen. Trotz geopolitischer Spannungen und Lockdowns vor allem in China. Eine erstaunliche Leistung, besonders wenn man bedenkt, wie unerfreulich die Rahmenbedingungen sind: Corona ist nach wie vor präsent, der Ukraine-Krieg bringt die Weltwirtschaft unter Druck und gleichzeitig steigt die Inflation. Sportliche Erfolge haben zu den guten Resultaten beigetragen. Beispielsweise gewannen die von Puma gesponserten Fußballvereine AC Mailand und Manchester City jeweils die Meisterschaft in Italien und Großbritannien. Verschiedene Faktoren spielen Puma in die Karten. Zum einen wächst die Weltbevölkerung kräftig, zum anderen gibt es einen Trend zum gesunden Lebensstil. Immer mehr Leute treiben immer mehr Sport. Zudem kommt Sportkleidung in Mode, Menschen fühlen sich zunehmend wohl in lässiger Freizeitkleidung. Besonders ein sportliches Großereignis boostert die Nachfrage: Am 20. November wird die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar angepfiffen. Dann erleben insbesondere Trikotverkäufe eine Sonderkonjunktur. Wegen der Materialknappheit steigen die Beschaffungskosten für das Unternehmen. Puma will mit Preiserhöhungen auf breiter Front kontern. Vorstandschef Björn Gulden ist überzeugt von seiner Strategie. Der CEO hebt die Jahresprognose an. Danach sollen die Erlöse im laufenden Turnus währungsbereinigt im prozentual mittleren Zehnerbereich zulegen, nach sechs Monaten waren es 19%. Die Planung für den Umsatz bleibt bei „mindestens 10%“. Vor dem Hintergrund der Widrigkeiten in China erscheint die Vorausschau sportlich. Zum einen kann es immer wieder zu Lockdowns kommen. Schwer geschadet hat auch der Boykott westlicher Waren durch lokale Influencer. Die Gewinnprognose steigt in die richtige Richtung. Im Gesamtjahr soll der operative Gewinn (Ebit) zwischen 600 und 700 Millionen landen, im Jahr zuvor waren es 557 Millionen. In den letzten zwölf Monaten hat die Aktie wegen der negativen Börsentendenz 42% verloren. Damit befindet sich der Kurs auf einem attraktiven Niveau.

Der Börsenwert 9 Milliarden. Der Jahresumsatz – etwa 7,5 Milliarden – liegt nicht viel niedriger. Das KGV (2023) schätzungsweise 18. Günstig.

Fazit: Kaufen.