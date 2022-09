FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro steht an den Finanzmärkten angesichts der Gaskrise in Europa weiter unter Druck. Am Montagmorgen fiel die Gemeinschaftswährung bis auf 0,9878 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit knapp 20 Jahren. Weniger hatte ein Euro zuletzt am Jahresende 2002 gekostet. Bis zum Mittag erholte sich der Euro wieder etwas. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 0,9993 Dollar festgesetzt.

Schon im Juli war der Euro auf einen ähnlich tiefen Stand gefallen, allerdings kostete er jetzt noch etwas weniger. Im Sommer wurde auch erstmalig seit zwei Jahrzehnten wieder die Parität zum US-Dollar unterschritten. Darunter versteht man ein Tauschverhältnis eins zu eins. An den Finanzmärkten haben solche Marken große Symbolkraft.