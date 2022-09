JOHNNIE WALKER KÜNDIGT FÜNFTE VERÖFFENTLICHUNG DER JOHNNIE WALKER BLUE LABEL GHOST AND RARE-SERIE MIT EXKLUSIVEM NFT-DROP AN

NEW YORK, 5. September 2022 /PRNewswire/ -- Johnnie Walker , Johnnie Walker, die weltweite Nummer eins unter den Scotch Whiskys 1 , freut sich, Whisky-Liebhabern die Möglichkeit zu bieten, ein extrem limitiertes Johnnie Walker Blue Label Ghost und Rare Port Dundas Master Set zu besitzen. Um das Master Set allen Sammlern weltweit zugänglich zu machen, arbeitet Johnnie Walker mit BlockBar.com (dem weltweit ersten NFT-Marktplatz für Luxusweine und -spirituosen, der direkt an den Verbraucher geht) und Vayner3 (dem Web3-Beratungsunternehmen unter dem Dach von VaynerX, das vom Serienunternehmer Gary Vaynerchuk gegründet wurde) zusammen.

Für die limitierte Auflage der Johnnie Walker Ghost and Rare-Serie werden unersetzliche „Geister"-Whiskys und andere äußerst seltene Exemplare aus den einmaligen Johnnie Walker-Reserven verwendet, die zur Herstellung des preisgekrönten Johnnie Walker Blue Label dienen. Diese neueste Edition erforscht den Charakter außergewöhnlicher und seltener Whiskys aus einer der berühmtesten Grain-Whisky-Destillerien der Welt, der Glasgower „Geister"-Destillerie von Port Dundas.

Diese renommierte Brennerei am Ufer des Forth and Clyde Canal verschifft seit fast 200 Jahren ihren unverwechselbaren Scotch von Glasgow aus in alle Häfen der Welt. Port Dundas wurde 1811 erbaut und entwickelte sich bis zu seiner Schließung im Jahr 2010 zu einem bedeutenden Whisky-Mischbetrieb, der für seinen unverwechselbaren süßen und delikaten Getreidecharakter bekannt war.

Zur Feier der fünften Ausgabe und der ersten Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare-Edition von Master Blender Emma Walker können sich Sammler eines von 75 limitierten „Ghost and Rare Port Dundas Master Sets" sichern, die exklusiv auf BlockBar.com erhältlich sind. Die Master Sets enthalten eine physische 1-Liter-Flasche mit Signatur von Emma Walker, die NFT-Flasche (digitale Version der Flasche), ein einzigartiges digitales Kunstwerk der preisgekrönten Generative-AI-Künstlerin und Fotografin Ivona Tau, sowie Zugang zu einem exklusiven virtuellen Storytelling-Erlebnis mit Emma Walker und Ivona Tau, in der sie die Inspiration für ihre jeweiligen Meisterwerke vorstellen. Diejenigen, die ihre NFT „verbrennen", haben bevorzugten Zugriff auf den nächsten Diageo-Drop auf BlockBar.com.