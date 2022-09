Hamburg (ots) -



- Nürnberg ist Deutschlands Solarhauptstadt - Hamburg zum dritten Mal in Folge

Schlusslicht

- Durchschnittlich wird weniger als die Hälfte des Solarpotenzials in deutschen

Metropolen genutzt



Bis 2035 soll in Deutschland nur noch klimaneutraler Strom im Netz fließen. Dazu

braucht es einen rasanten Ausbau der Solarenergie - jedes neue Dach ohne

Solaranlage ist eine vertane Chance.





Der LichtBlick SolarCheck untersucht jährlich, inwiefern dieses Potenzial inDeutschlands 14 größten Metropolen mit mehr als 500.000 Einwohner*innen bereitsausgeschöpft wird. Das Ergebnis in diesem Jahr: Es geht voran - allerdings eherim Schneckentempo statt auf der Überholspur.Weniger als die Hälfte des Potenzials wird genutztDer SolarCheck erfasst das Verhältnis der Fläche neu errichteter Solaranlagen zuden neu gebauten Dachflächen. Der so ermittelte Solar-Faktor zeigt, wieambitioniert der Solarausbau in den einzelnen Metropolen verfolgt wird. DasErgebnis ist mäßig: In 9 von 14 untersuchten Metropolen liegt der Solarfaktorunter 50 Prozent. Im Durchschnitt wird weniger als die Hälfte des Potenzialsneuer Dachflächen erschlossen, im schlimmsten Fall sogar nur 10 Prozent. MehrSchatten als Licht - vor allem angesichts der ambitionierten Solarenergie-Pläneder Bundesregierung.Nürnberg löst Essen an der Spitze abDie Unterschiede dabei sind enorm. Nürnberg schiebt sich mit einem Solar-Faktorvon 69,2 Prozent (2021: 44,3 Prozent) an die Spitze und ist damit bundesweit derSolarprimus. Köln liegt wie schon 2021 auf dem zweiten Platz (63,6 Prozent),Vorjahressieger Essen rutscht auf Rang drei ab (59,6 Prozent).Von den Spitzenstädten abgesehen bleibt viel Luft nach oben. Besondersenttäuschend schneiden die großen Metropolen München (Platz 13 mit 20,8 Prozent)und Hamburg (10,1 Prozent) ab - die Elbmetropole ist sogar zum dritten Mal inFolge Schlusslicht des SolarChecks. Dagegen hat sich Deutschlands größte Stadt,Berlin, klar verbessert (Platz 10 mit 27,9 Prozent)."Die Energiewende kommt leider nur sehr langsam in den Metropolen an - zulangsam. Dadurch wird viel Potenzial verschenkt, das wir gerade jetzt bitterbenötigen", so Dr. Corine Veithen, Klimapolitik-Expertin bei LichtBlick.Solarnutzungspflicht auf dem VormarschIn vielen Bundesländern wurde inzwischen eine Solarnutzungspflicht beschlossen.Diese werden jedoch erst in den nächsten Jahren in Kraft treten. Veithen: "Esist richtig, die Solarnutzung vorzuschreiben. Allerdings entsteht gerade einföderaler Flickenteppich. Besser wäre eine bundesweit einheitliche