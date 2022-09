Yuriy Adamchuk übernimmt die Nachfolge von Jan Webering als CEO von Avenga (FOTO)

Köln (ots) - Avenga, eine globale Engineering- und Beratungsplattform, hat heute

bekannt gegeben, dass Yuriy Adamchuk mit sofortiger Wirkung zum neuen CEO

ernannt wurde. Die erfahrene Führungskraft ist seit sieben Jahren im Unternehmen

und seinem Vorgänger Core Value tätig. 2019 wurde Yuriy Adamchuk CDO der

Avenga-Gruppe und etwas mehr als ein Jahr später COO. Zuvor war er in

verschiedenen Führungspositionen unter anderem für KM Core,

PricewaterhouseCoopers und KPMG tätig. Jan Webering wird Avenga als

Anteilseigner und Vorsitzender des Advisory Boards erhalten bleiben.



"Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam als Team erreicht haben. Als ich mein

Unternehmen vor drei Jahren an Avenga verkauft habe, hatten wir den Plan, einen

voll integrierten Global Player mit einer weltbekannten Marke und einer

wertorientierten DNA zu schaffen", sagt Jan Webering und fährt fort: "Dieses

Ziel haben wir erreicht, und die Zeit ist reif für eine geordnete Nachfolge. Wir

haben das Glück, dass wir nicht lange suchen mussten, um die richtige Person zu

finden. Ich habe in den vergangenen Jahren eng mit Yuriy zusammengearbeitet und

er hatte einen entscheidenden Anteil an unserem Erfolg. Es steht für mich außer

Frage, dass er das Unternehmen zu neuen Höhen führen wird. In meiner neuen

Position als Chairman des Advisory Boards freue ich mich darauf, ihn und sein

Team auf diesem Weg zu beraten."