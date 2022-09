Novavax Nuvaxovid COVID-19-Impfstoff vom CHMP zur erweiterten bedingten Zulassung als Auffrischungsimpfung für Erwachsene ab 18 Jahren in der EU empfohlen

Die Zulassung könnte es ermöglichen, Nuvaxovid als Auffrischungsimpfung unabhängig von früheren Impfungen zu verwenden

GAITHERSBURG, Maryland, 5. September 2022 /PRNewswire/ -- Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), ein Biotechnologieunternehmen, das sich der Entwicklung und Vermarktung von Impfstoffen der nächsten Generation für schwere Infektionskrankheiten widmet, hat heute bekannt gegeben, dass der Impfstoff Nuvaxovid (NVX-CoV2373) gegen COVID-19 in der Europäischen Union (EU) als homologer und heterologer Booster für die aktive Immunisierung zur Vorbeugung der Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19), die durch das schwere akute respiratorische Syndrom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) verursacht wird, für Erwachsene ab 18 Jahren für die erweiterte bedingte Marktzulassung (CMA) empfohlen wurde. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur stützte seine Stellungnahme auf die Ergebnisse von zwei Phase-II-Studien und der vom Vereinigten Königreich gesponserten COV-BOOST-Studie.

„Diese Empfehlung ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg, den ersten proteinbasierten COVID-19-Impfstoff anbieten zu können, der sowohl für die Erstimpfung als auch für die Auffrischungsimpfung zugelassen ist, und zwar unabhängig von der bisherigen Impfgeschichte in der EU", betonte Stanley C. Erck, Präsident und Chief Executive Officer von Novavax. „Mit der weiteren Entwicklung von COVID-19 setzen wir uns dafür ein, den weltweiten Zugang zu diversifizierten Impfstoffoptionen zu verbessern."

Die CHMP-Empfehlung stützt sich auf Daten aus der von Novavax in Australien durchgeführten Phase-II-Studie , aus einer separaten Phase-II-Studie in Südafrika und aus der vom Vereinigten Königreich gesponserten COV-BOOST-Studie. Im Rahmen der Phase-II-Studien wurde gesunden erwachsenen Teilnehmern etwa sechs Monate nach ihrer ersten Impfung mit Nuvaxovid mit zwei Dosen eine einmalige Auffrischungsdosis verabreicht. Die dritte Dosis führte zu verstärkten Immunreaktionen, die mit dem Schutz in klinischen Phase-III-Studien vergleichbar waren oder diesen sogar übertrafen. In der COV-BOOST-Studie löste Nuvaxovid eine robuste Antikörperreaktion aus, wenn es als heterologe dritte Auffrischungsdosis verwendet wurde.