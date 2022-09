Graitec Group und Applied Software begrüßen Scott McMaster als EVP

Als ehemaliger Managing Director bei NTT Cloud Communications Americas bringt Scott McMaster einen dynamischen und ergebnisorientierten Führungsansatz in die neu erweiterte Graitec Group in Nordamerika ein. Als internationale Führungskraft mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Leitung und Entwicklung von Teams im B2B-Sektor wird McMaster dazu beitragen, die Stärken von Applied Software und Graitec auszubauen, um strategische Fähigkeiten und Hochleistungsteams zu entwickeln, die bessere Geschäftsergebnisse für unsere Kunden erzielen.

Manuel Liedot, CEO von Graitec, erklärte: „Graitec ist führend in der Unterstützung von Kunden in der gesamten Wertschöpfungskette der Bau- und Fertigungsindustrie bei der Transformation ihres Geschäfts, von Innovation über Digitalisierung bis hin zur Industrialisierung. Scott McMaster wird unsere Aktivitäten in Nordamerika leiten, um vor Ort zu sein, Mehrwert zu bieten und den Kunden zu helfen, ihre geschäftlichen Herausforderungen zu bewältigen und ihre Arbeitsweise zu verändern."

„Als Partner unserer Graitec-Kunden bieten wir ihnen einen zusätzlichen Mehrwert für ihr Geschäft", sagte Scott McMaster am 24. August auf dem Graitec/Applied Software ONE Event in Atlanta, Georgia „Die Tiefe der Software- und Servicelösungen, die mit dem kombinierten Portfolio von Graitec und Applied Software angeboten werden, schafft einen Wert, der die Erfahrungen unserer Kunden verändern wird. Ich freue mich, Teil dieses wirklich außergewöhnlichen Teams zu sein, um das zukünftige Wachstum von Graitec auszubauen und eine nachhaltige Zukunft aufzubauen."

Am 13. April 2022 wurde Applied Software das jüngste Mitglied der weltweiten Graitec-Gruppe, die Kunden von Niederlassungen in 14 Ländern und in 9 Sprachen betreut.

Informationen zur Applied Software/Graitec Group

Applied Software, ein führender Systemintegrator mit umfassendem Service für AEC-, MEP-, Fertigungs- und Produktionsunternehmen, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Branchen zu verändern, indem es Kunden unterstützt und Innovationen mit Experten aus der Praxis vorantreibt. Mit einem breiten Angebot an erstklassigen Lösungen, Dienstleistungen und Schulungen hilft Applied, jetzt Teil der weltweiten Graitec Group, seinen Kunden seit 1982, einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.asti.com .

Für weitere Informationen: Todd Weyandt

tweyandt@asti.com

404.534.1843