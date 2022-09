IMPACT FESTIVAL, Europas größte B2B-Messe für nachhaltige Innovationen, als Bühne der Zukunft / Messe vernetzt Start-ups, Unternehmen und Investor innen, um nachhaltige Transformation voranzutreiben (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Am 5. und 6. Oktober 2022 findet in der

Fredenhagen-Halle in Offenbach am Main die zweite Ausgabe des IMPACT FESTIVALS

statt. Als Europas größte B2B-Messe für nachhaltige Innovationen bietet das

Event Start-ups, Investor:innen und Unternehmen eine Plattform, um sich zu

vernetzen und Expertise sowie Wissen auszutauschen. Mit der Umsetzung des Events

will die neosfer GmbH, das Unternehmen hinter dem Projekt, dazu beitragen, die

Wirtschaft nachhaltig zu transformieren.



Thematisch teilt sich das IMPACT FESTIVAL in sieben Innovationsbereiche, die

sich am EU Green Deal und den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der

Vereinten Nationen orientieren. Sie sind die inhaltliche Grundlage für das

zweitägige Programm, das seinen Fokus auf Vernetzung und Wissensaustausch legt.

Mehr als 170 Start-ups und Scale-ups, darunter Boreal Light, Enviria, Envoria,

Innocept Mobility und Modular ONE, präsentieren ihre innovativen Lösungen vor

Ort. Die herausragendsten werden in den Kategorien a) Platform & Software (SaaS)

Solutions, b) Hardware Solutions und c) Education & Social Innovation am Abend

des 5. Oktober mit dem IMPACT AWARD sowie mit einem Publikumspreis

ausgezeichnet.