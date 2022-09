]init[ übernimmt Schweizer Ironforge Consulting AG (FOTO)

Berlin (ots) - ]init[ erweitert sein internationales Public-Sector-Geschäft und

unterstützt das Schweizer Beratungshaus Ironforge sein Portfolio für

durchgehende Ende-zu-Ende-Digitalisierung weiterzuentwickeln.



Seit dem 1. September hält die ]init[ AG für digitale Kommunikation

(https://www.init.de/) 100 Prozent der Anteile des Schweizer IT-Beraters

Ironforge (https://www.ironforge.ch/) . Die Ironforge Consulting AG ist ein seit

2009 etablierter Player am Schweizer Markt mit 35 Mitarbeiter:innen. Zu den

Kunden des Unternehmens gehört ein Großteil der Schweizer Bundesministerien -

unter anderem die Schweizer Bundeskanzlei, das Eidgenössische Department für

Auswärtige Angelegenheiten und das Eidgenössische Department des Innern. Daneben

ist die Ironforge auch für verwaltungsnahe Unternehmen wie die Schweizer Post

und die Swisscom tätig. Ironforge hat unter anderem am Aufbau eines Schweizer

ePortals für die Verwaltung mitgewirkt.





"Ironforge und uns verbindet eine übereinstimmende Kultur, eine sehr ähnlicheDNA und der starke Fokus auf die öffentliche Verwaltung. Wir freuen uns deshalb,dass wir die Ironforge mit unseren langjährigen Erfahrungen in derEnde-zu-Ende-Digitalisierung im Public Sector fördern und im weiteren Wachstumunterstützen können. Damit wollen wir die digitale Transformation der ebenfallsföderal organisierten Verwaltung der Schweiz mit gestalten." kommentiert HaraldFelling, CEO der ]init[ AG .Gianni Lepore, Geschäftsführer der Ironforge AG : "Mit ]init[ als erfahrenemPartner wird Ironforge seine Erfolgsstory mit noch mehr Power fortsetzen. Wirwollen unsere Leistungstiefe und -breite wesentlich erweitern, um unsereKund:innen noch besser bei IT-Projekten und Digitalisierungsvorhaben zuunterstützen. Damit wollen wir ein zentraler Treiber der nutzerzentriertenDigitalisierung für die Schweizer Verwaltung werden. "Die Partnerschaft wird die Position von Ironforge in seinen Kernmärkten in derSchweiz weiter stärken und in die Lage versetzen, die Schweizer Verwaltungentlang des gesamten Digitalisierungsprozesses zu begleiten. Das Unternehmenrichtet sich damit auf die weiter wachsende Nachfrage nach einer ganzheitlichenDigitalisierung im öffentlichen Bereich aus und schafft Angebote für einekonsequente Einführung und Optimierung von Frontend- und Backendlösungen.Das bisherige Management-Team der Ironforge um die beiden GeschäftsführerRoberto Santovito und Gianni Lepore wird in der bestehenden Form die weitereErfolgsgeschichte des Unternehmens aktiv mitgestalten. Beide bleiben amUnternehmen beteiligt, um den Ausbau der Ironforge gemeinsam mit ]init[