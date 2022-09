Berlin (ots) - Der Lärmschutz in Deutschland und Europa wird ökologischer und

umweltfreundlicher denn je: Öffentliche, gewerbliche und private Auftraggeber

können ab sofort auf Lärmschutzwände zurückgreifen, in denen nicht mehr

Mineralwolle-Platten, sondern natürliche Hanffasern als effiziente

Schallabsorber dienen - mit Leistungsmehrwert und großem Einsparpotenzial, was

die Lebenszykluskosten betrifft. Möglich machen das die neuen

Canwool-Lärmschutzelemente des Systemanbieters Geosystem GBK GmbH mit Sitz

Berlin. Mit ihnen können die Hersteller von Lärmschutzwänden künftig

Steinwolle-Inlays 1:1 mit nachwachsenden und recycelbaren Hanfelementen

ersetzen, die zudem eine positive CO2-Bilanz vorweisen.



Die Produktneuheit aus der Hauptstadt wurde von der Gesellschaft für

Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen mbH Leipzig (MFPA)

getestet und schafft den schwierigen Spagat zwischen Umweltfreundlichkeit und

der Erfüllung aller relevanten Branchenstandards. Sowohl der Schalldämm-, als

auch der Absorptionsindex erfüllen die branchenüblichen Anforderungen der ZTV

LSW 06 und der nachfolgenden ZTV LSW. Laut MPA Dresden erreicht Canwool den

Feuerwiderstand nach DIN EN 1794-2:2011, Klasse 3. Dank der sehr guten

Recyclingfähigkeit ist die Neuheit von GBK ein Musterbeispiel für nachhaltige

Kreislaufwirtschaft.





Keine Umstellung in der Produktion nötigDer große Vorteil für die Hersteller von Lärmschutzwänden: Für sie bleiben dieProduktionsabläufe der Lärmschutzelemente weitestgehend gleich, denn dieCanwool-Platten werden von der Geosystem GBK GmbH genauso vorkonfektioniertangeliefert wie die Mineralwolle-Elemente, sie können also in allen gängigenSystemen verbaut werden."Unsere Canwool ist die klimafreundliche Revolution im Lärmschutz. Es gibtkeinen Grund mehr, künftig noch auf Mineralwolle zu setzen, denn Hanf alsDämmmaterial bietet allen Beteiligten nur Vorteile. Die Auftraggeber profitierenvon einer umweltfreundlichen Lösung, die am Ende des Lebenszyklus nicht teuerdeponiert werden muss. Das spart ihnen richtig viel Geld. Die Hersteller vonLärmschutzwänden können quasi sofort ihre Produktion ohne Investitionen auf einenachhaltige Lösung umstellen und ein System anbieten, das von denLeistungsparametern mindestens gleichwertig ist", sagt Henning Knief,Geschäftsführer der Geosystem GBK GmbH Berlin und betont: "Die Hanfplatten sind50 und mehr Jahre dauerhaft funktionstüchtig und können am Ende ihrerNutzungsdauer in den Produktionskreislauf zurückgeführt werden, oder auch alswertvoller Energielieferant dienen. So ist unsere Canwool quasi perfektnutzbar."Pressekontakt:Geosystem GBK GmbHHenning KniefWesthafenstraße 1, D-13353 BerlinTel.: +49 (0)30 - 397 488-64, Fax: +49 (0)30 - 397 488-66mailto:kontakt@rau.de, http://www.rau.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/165025/5313316OTS: Geosystem GBK Gmbh