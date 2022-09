Strommix 2030 Deutschland bleibt auf Erdgas angewiesen

Düsseldorf (ots) - Die Rahmenbedingungen für die Energiewende in Deutschland

haben sich durch den russischen Angriff auf die Ukraine dramatisch verändert.

Die neuen geopolitischen Realitäten und die EU-Entscheidung, zukünftig auf

russisches Gas zu verzichten, treffen auch den Stromsektor - denn flexible

Gaskraftwerke sollen helfen, die Volatilität erneuerbarer Energien

auszugleichen. Vom massiven Ausbau der Erneuerbaren, über eine stärkere Nutzung

des Stroms aus Europa bis hin zu weitgehender Selbstversorgung auf Basis von

Kohle und Kernkraft - eine Analyse dreier Szenarien für den Strommix im Jahr

2030 zeigt: Deutschland bleibt weiterhin auf Erdgas angewiesen. Diese Zahlen

liefert der aktuelle Energiewende-Index (EWI) von McKinsey. Aktuelles Fazit -

und eine Verbesserung im Vergleich zum vorherigen EWI aus dem März 2022: 6 der

15 untersuchten Indikatoren zum Status der Energiewende in Deutschland sind in

ihrer Zielerreichung stabil realistisch - 6 stehen auf der Kippe, drei sind

unrealistisch. Positiv entwickelte sich vor allem der Indikator Anteil

Erneuerbarer am Bruttostromverbrauch, der wegen des guten Wetters im ersten

Halbjahr von 41% auf fast 49% zulegte.



Erneuerbaren-Ausbau ist Herkulesaufgabe