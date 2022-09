DATRON trotzt widrigem Makromfeld, Book-to-Bill bei 1,18

Zum Halbjahr vermeldete die DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) einen Umsatz von EUR 28,6 Mio. (+11%), der Auftragseingang konnte sogar um 21% auf EUR 33,4 Mio. gesteigert werden. Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 10% (H1 2021: 8,9%), obwohl Inflation/Energiekrise und gestresste Lieferketten viele Unternehmen vor Herausforderungen stellen. DATRON hat zur Erhaltung der Lieferfähigkeit für zahlreiche Komponenten erfolgreich Zweitlieferanten qualifiziert. Der bestätigte Ausblick des Unternehmens berücksichtigt in unseren Augen die allgemein erwartete Eintrübung des Marktumfelds im weiteren Jahresverlauf - gerade in Europa. Wir belassen unsere Schätzungen, die im Rahmen der Guidance liegen, unverändert. Mit einem 2022e KGV von 10,5 ist die DATRON attraktiv bewertet - insbesondere im Peer-Vergleich (Median: 12,6).



Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 15,44. Unsere Empfehlung lautet weiterhin "Kaufen".



