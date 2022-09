Tuya Smart präsentierte sich auf der IFA 2022 mit „Double Carbon" Smart IoT-Lösungen

Der Höhepunkt der Tuya-Ausstellung steht unter dem Motto „Mit Tuya das Leben intelligenter, komfortabler und energiesparender machen", was viele Experten, Reporter und verschiedene Zielgruppen an den Stand lockt.

NEW YORK, 5. September 2022 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (im Folgenden Tuya genannt) (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), ein globaler Anbieter von IoT-Entwicklungsplattformen, präsentiert seit dem 2. September auf der IFA 2022 in Berlin seine neuesten intelligenten Lösungen.

Tuya demonstrierte verschiedene immersive Szenen und zeigte modernste intelligente Geräte. Tuya half den Zuhörern auch, mehr über Tuya Solutions for Matter und Tuyas Cube Private Cloud-Lösungen zu erfahren. Dies ermöglichte es dem Publikum, die „neue Definition" der nachhaltigen Entwicklung zu erkunden.

Verschiedene Länder haben eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen. So sind die USA dem Pariser Klimaabkommen wieder beigetreten und der Bundestag hat das deutsche Klimaschutzgesetz geändert. Darüber hinaus hat das Vereinigte Königreich seine ehrgeizige Net Zero Strategy veröffentlicht. Wie können wir unseren Beitrag zum Aufbau einer nachhaltigen Zukunft leisten?

Im Folgenden zeigt Tuya, wie das Unternehmen bestrebt ist, das „Double Carbon"-Ziel zu erreichen und die globale nachhaltige Entwicklung durch seine innovativen Technologien zu fördern.

I. Mit Tuya das Leben intelligenter, komfortabler und energiesparender gestalten

Wir haben verschiedene Maßnahmen ergriffen, um zu Hause Energie zu sparen und unseren CO2-Fußabdruck zu verringern, z. B. schalten wir das Licht aus, wenn wir den Raum verlassen, und trennen den Restmüll von recycelbaren Materialien. Was können wir noch tun? Die folgenden von Tuya bereitgestellten Lösungen geben eine Antwort.

– Zonn Thermostar Heizkörperventil

In Europa, vor allem in Nordeuropa, dauert der Winter länger, während die Temperaturen niedrig bleiben, sodass die Heizungen viel Energie verbrauchen. Das Heizkörperventil Zonn Thermostar von Tuya lässt sich einfach an Ihre vorhandenen Heizkörper anbauen. Es lassen sich benutzerdefinierte, programmierbare Modi nach eigenen Vorlieben erstellen. Sollten Sie in Kürze in den Urlaub fahren und sich Sorgen machen, dass die Heizung in Ihrer Wohnung besonders hoch läuft, können Sie die Urlaubsfunktion wählen, die zwischen 15 und 30 % Energie einspart. Die Heizung arbeitet geräuscharm und hilft Ihnen, Ihre Stromrechnung zu senken.