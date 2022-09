BERENBERG stuft SAF-Holland auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAF-Holland nach einem Treffen mit Finanzchef Wilfried Trepels auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer erfreue sich laut Trepels einer erholten Nachfrage nach LKWs und Anhängern in den USA, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch mit Blick auf die Übernahme des schwedischen Bremsenherstellers Haldex habe sich der Vorstand zufrieden gezeigt./jcf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2022 / 16:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAF-HOLLAND Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +1,04 % auf 7,745EUR erreicht.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Philippe Lorrain

Analysiertes Unternehmen: SAF-Holland

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m