INVERTO apre una nuova sede in Italia / Giovanni Grillo assume la Direzione generale e lidera il team di Milano (FOTO)

INVERTO, la società del Boston Consulting Group (BCG)

specializzata in ottimizzazione degli acquisti e della supply chain, ha aperto

la sua prima sede in Italia. Milano è la decima filiale di INVERTO, portando la

presenza della società a nove paesi. A Giovanni Grillo, nominato Managing

Director di Inverto Italia, viene affidato l'incarico di guidare il team

italiano.



Giovanni Grillo ha lavorato in passato come partner e Managing Director di

rinomate società di consulenza manageriale con la responsabilità dei paesi del

Sud Europa. All'inizio della sua carriera si è specializzato nella gestione di

catene di fornitura complesse e nell'eccellenza operativa. Un altro punto focale

del suo lavoro sono le strategie di digitalizzazione delle funzioni di

Procurement.





Classe 1974, sposato, due figli, Grillo ha ottenuto una laurea in IngegneriaIndustriale e una in Ingegneria Gestionale rispettivamente presso l'EcoleCentrale de Paris e il Politecnico di Milano. Ha completato la propriaformazione nel 2007 con un PDD (Executive Program per la Direzione Generale)presso lo IESE di Barcellona.Grillo ha una estesa esperienza nei settori Lusso e Retail, Fast Moving ConsumerGoods, farmaceutico e nelle industrie di processo. Negli ultimi anni si èinoltre specializzato nel affiancare i più importanti fondi di investimento neiprogetti di post merger acquisition, sempre in ottica di ottimizzazione dellastruttura dei costi diretti, indiretti e organizzativi."La conoscenza del mercato e lo spirito imprenditoriale di Giovanni Grillo lorendono perfettamente adatto a noi e alla nostra filosofia. Insieme con luisvilupperemo con successo la nostra prima sede nell'Europa meridionale", affermaMarkus Bergauer, Managing Director e cofondatore di INVERTO.Il team italiano di INVERTO lavorerà a diretto contatto con i colleghi di BCG aMilano e inizialmente condividerà l'ufficio di fronte al Duomo. L'obiettivo è diavere un senior team consolidato basato a Milano entro la fine dell'anno."INVERTO combina un'elevata competenza strategica con la capacità operativa diagire - ha commentato Giovanni Grillo - e sono molto entusiasta di guidarequesto approccio in Italia in futuro"Informazioni su INVERTOSocietà internazionale di consulenza manageriale, INVERTO è uno dei principalispecialisti in Europa nell'area degli acquisti strategici e supply chainmanagement. Per i suoi clienti, la società di consulenza identifica e realizza ipotenziali di riduzione costi, ne ottimizza i processi e li accompagna nelpercorso verso la trasformazione digitale della funzione acquisti.Consociata del Boston Consulting Group dal 2017, INVERTO supporta le aziendenello sviluppo di strategie, nell'aumento dell'efficienza e nelladigitalizzazione degli acquisti, migliorandone la competitività. Tra i suoiclienti figurano aziende internazionali, medie imprese leader del propriosettore industriale e commerciale, nonché le principali società di privateequity del mondo. Attualmente INVERTO ha dieci sedi in nove paesi.Maggiori informazioni su https://www.inverto.com/en/