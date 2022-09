Expertise aus der Raumfahrt für Schifffahrt und Logistik / OHB erstmals auf der SMM in Hamburg / Maritime Anwendungen von führenden Space-Experten (FOTO)

Bremen (ots) - Über dem Messestand ein großer Satellit, an der Wand ein

Containerschiff: Unter dem Motto "Maritime Solutions inspired by space

experience" zeigen die Digital-Experten des Raumfahrtunternehmens OHB, wie durch

die intelligente und vorausschauende Nutzung von Satellitendaten sowohl

Produktivität als auch Effizienz in maritimen Unternehmen und der Logistik

gesteigert werden können.



Schiffbau, Werften, Häfen, Reedereien, Logistik, Meerestechnik und Wissenschaft

- wenn sich vom 6. bis 9. September das "Who is Who" der maritimen Wirtschaft in

Hamburg trifft, ist OHB erstmals unter den mehr als 2000 Ausstellern aus fast 70

Ländern. Workshops, Symposien und Konferenzen begleiten die Messe, die dieses

Jahr mehr denn je die maritime Energiewende, die digitale Transformation und den

Klimawandel in den Fokus setzt. "Für uns ist die SMM eine Premiere. Wir sind

wohl auch der einzige Raumfahrtkonzern, der sich dort mit einem Stand

präsentiert, aber schon seit vielen Jahren arbeiten wir ja sehr erfolgreich mit

Kunden aus der maritimen Branche zusammen. Deswegen freuen wir uns, auf dieser

großen und international wichtigen Messe noch tiefer in die Welt der Schifffahrt

einzutauchen", sagt Dr. Arne Gausepohl, Geschäftsführer der OHB Digital Services

GmbH und Geschäftsentwickler von OHB Digital.