ROUNDUP/IPO: Blume will VW und Porsche weiter leiten - Porsche-Börsengang bald?

WOLFSBURG/STUTTGART - Der neue Volkswagen -Chef Oliver Blume will die Leitung des Autokonzerns und der Tochter Porsche auf Dauer behalten. "Für mich war die Doppelfunktion eine Voraussetzung", sagte Blume der "Bild am Sonntag". "Die beiden Rollen ergänzen sich ideal: operativ eng in die Prozesse und Technologien einer Marke eingebunden sein, um strategisch im Konzern die richtigen Entscheidungen zu treffen." Beim geplanten Börsengang der Porsche AG könnte derweil in der laufenden Woche die nächste Hürde genommen werden.

IPO/VW: Vorbereitung möglichen Porsche-Börsengangs 'geht planmäßig voran'