Wirtschaft FDP will AKW-Weiterbetrieb "bis mindestens 2024"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Unmittelbar vor Bekanntgabe der für den Abend angekündigten "Stresstest"-Ergebnisse konkretisiert FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner die Forderung nach einem Weiterbetrieb der drei noch am Netz befindlichen deutschen Atomkraftwerke. "In diesen Zeiten sollten alle Möglichkeiten genutzt werden, den Strompreis für die Menschen und die Betriebe zu reduzieren", sagte Lindner am Montag der "Süddeutschen Zeitung" (Dienstagausgabe).



"Das ist aus meiner Sicht ein wirtschaftspolitischer Stresstest, der neben dem energiepolitischen Stresstest auch eine Rolle spielen muss", sagte Lindner. Es spreche allerdings auch "viel dafür, dass zur Netzstabilität die drei Atomkraftwerke weiterbetrieben werden sollten". In der Ampel-Koalition bahnt sich damit ein massiver Konflikt an.