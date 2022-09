Launch der ersten fünf veganen Produkte von Billie Green / Verkaufsstart für innovative New-Food-Marke (FOTO)

Osnabrück (ots) - Drei vegane Salami-Variationen, vegane Schinkenwürfel und

veganer Bacon: Mit insgesamt fünf Produkten auf Basis von Weizenprotein kommt

die New-Food-Marke "Billie Green" aus dem Hause InFamily Foods am 5. September

in den Handel. Dank eines patentierten Herstellungsverfahrens und optimaler

Produktionsbedingungen ist es dem Familienunternehmen gelungen, ein besonders

authentisches Geschmackserlebnis zu kreieren und dabei als einer der ersten

Hersteller in Deutschland auf den Einsatz von Zusatzstoffen für das gesamte

Sortiment zu verzichten.



Rein pflanzlich, besonders proteinhaltig und lecker im Geschmack - das allein

war The Plantly Butchers (TPB) jedoch nicht genug. So war die Ambition des neu

gegründeten Corporate Start-ups der In Family Foods Gruppe keine geringere als

dabei gänzlich auf die Zugabe von E-Nummer-pflichtigen Zusatzstoffen wie z.B.

Konservierungsstoffen, Verdickungsmitteln sowie künstlichen Aromen und

Farbstoffen zu verzichten. Ziel war es, besonders natürliche Produkte zu

kreieren, die sowohl in Geschmack, Bissfestigkeit als auch Konsistenz dem

Genusserlebnis klassischer Wurstprodukte in nichts nachstehen. Die monatelange

Arbeit des erfahrenen Entwicklerteams hat sich ausgezahlt: Vom 5. September an

sind die ersten fünf Produkte vegane Salami Klassik, mit Pfeffer und Klassik am

Stück, vegane Schinkenwürfel sowie veganer Bacon jetzt im LEH sowie bei

ausgewählten Lieferdiensten deutschlandweit erhältlich. Weitere

Produkteinführungen sind für das erste Quartal 2023 geplant.