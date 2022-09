Kartellrechtliche Freigabe erteilt: HUK-COBURG beteiligt sich an pitstop

Coburg (ots) - Die Europäische Kommission hat die kartellrechtliche Freigabe zur Beteiligung der HUK-COBURG an der Werkstattkette pitstop jetzt erteilt. Der Versicherer übernimmt 25,1 Prozent und baut damit das Serviceangebot für seine Kunden und Kundinnen konsequent weiter aus. Dazu werden die pitstop-Werkstätten in das Angebot des Autoservice-Netzwerks aufgenommen, so dass dieses um rund 300 auf dann 450 Werkstätten in über 200 Städten erweitert wird. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Seit 2016 vermittelt die HUK-COBURG-Autoservice GmbH Werkstattleistungen wie Inspektion, Haupt- und Abgasuntersuchung und Räderwechsel an Kfz-Versicherungskunden und Kundinnen der HUK-COBURG und HUK24. Unter http://www.huk-autoservice.de lässt sich die jeweilige Dienstleistung online auswählen, sowie bei vielen Werkstätten ein Termin buchen und direkt online bezahlen.



Die Information finden Sie auf pitstop - Kartellrechtliche Freigabe | HUK-COBURG (https://www.huk.de/presse/nachrichten/aktuelles/pitstop-kartellrechtliche-freig abe.html)



