Von 344 auf 360 US-Dollar pro Aktie setzte Analyst Alexander Potter das Kursziel für Tesla hoch. Und dass, obwohl er davon ausgeht, dass eine eventuelle Preissenkung für Teslas Autos Investoren abschrecken könnte. In Wirklichkeit könnte die Maßnahme aber dem Unternehmen helfen, seine Rückstandsprobleme anzugehen, so Potter in einer Anleger-Mitteilung.

"Mit anderen Worten: Tesla strebt nach höherer Produktion, kürzeren Wartezeiten und niedrigeren Preisen", zitiert CNBC Potter. "Die Anleger sollten dieses Ergebnis herbeisehnen – und nicht fürchten – denn selbst nach der jüngsten Verbesserung in einigen Regionen müssen die meisten Verbraucher immer noch zu lange [drei bis fünf Monate] auf ihre Fahrzeuge warten."