Bericht Zwei Atomkraftwerke sollen in Bereitschaft bleiben

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Wenige Stunden vor Bekanntgabe des Stresstest-Ergebnisses sickern schon Details durch: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will laut eines Berichts des "Spiegel" offenbar zwei Atomkraftwerke auch über den 31. Dezember hinaus in Bereitschaft halten. Die beiden Atommeiler sollen nur in "Notfällen" einspringen, um die Netzstabilität zu garantieren, schreibt das Magazin.



Laut "Spiegel"-Bericht sind als Notreserve die beiden Kraftwerke Neckarwestheim in Baden-Württemberg und Isar 2 in Bayern vorgesehen - "bis Mitte April 2023", wie es heißt. Das dritte verbliebene Kraftwerk Emsland soll wie geplant zum Ende des Jahres abgeschaltet werden. So war es ursprünglich auch für Neckarwestheim und Isar 2 vorgesehen.