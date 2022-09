HONOR verwandelt ein ikonisches Kulturdenkmal durch die Kraft der Technologie

Berlin (ots/PRNewswire) - Neue Initiative "Gateway to the Future" will Kultur im

Zeitalter des Metaversums zugänglicher und ansprechender machen



Die globale Technologiemarke HONOR kündigte heute "Gateway to the Future" an,

eine Initiative zur Bereicherung des kulturellen Erbes durch die Kraft der

Technologie. Im Rahmen der IFA 2022-Keynote forderte HONOR zwei bekannte

Künstler auf, das Wasserschloss, ein Wahrzeichen der Hamburger Speicherstadt,

das zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, mit Hilfe von Augmented Reality (AR)

kreativ neu zu gestalten. Vor dem Hintergrund des wachsenden Interesses am

Metaversum und dem Wachstum des hybriden Tourismus soll das Projekt kreative

Talente aus aller Welt dazu inspirieren, Innovationen wie KI, AR und Spatial

Audio zu nutzen, um Gemeinschaften auf immersivere Weise mit der Kultur zu

verbinden und den globalen Aufschwung des Tourismus zu unterstützen, während

sich die Welt der vernetzten Zukunft öffnet.