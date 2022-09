Anycubic feiert sein 7-jähriges Bestehen mit der Einführung eines revolutionären 3D-Druckers

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Anycubic, eine weltweit bekannte

3D-Druckermarke, feierte am 2. September 2022 ihr 7-jähriges Bestehen mit einer

neuen Online-Produktvorstellung unter dem diesjährigen Motto "Seek for Freedom,

Invent to Exceed".



"Anycubic ist ständig auf der Suche nach Innovationen und setzt die neuesten

patentierten Technologien in neuen Produkten ein. Wir haben Anycubics erstes

Desktop-Produkt auf DLP-Basis, den Photon Ultra, eingeführt, die M3-Serie mit

unserer innovativen LighTurbo-Lichtquellentechnologie ausgestattet und die

Kobra-Modellreihe mit LeviQ, der automatischen Nivellierungstechnologie,

ausgestattet. All dies zeigt unsere solide technische Stärke, und nach unserem

heutigen 7. Jahrestag werden wir noch mehr erreichen", kommentierte James

Ouyang, Vice President von Anycubic.