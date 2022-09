PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Montag überwiegend tiefer geschlossen. Gewinne wurden dagegen am russischen Aktienmarkt verbucht. Belastend wirkte, dass der russische Gaslieferant Gazprom die Lieferungen durch die wichtige Pipeline Nord Stream 1 bis auf weiteres ruhen lässt.

