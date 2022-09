Seite 2 ► Seite 1 von 3

Kronberg/Wülfrath (ots) - Offroad und Abenteuer haben ein neues Zuhause: Nachknapp einjähriger Bauzeit eröffnet der britische Allradspezialist Land Rover inWülfrath bei Düsseldorf sein neues Land Rover Experience Center 2.0. Dereinzigartige Abenteuerspielplatz bietet auf rund 17 Hektar alle erdenklichenMöglichkeiten, die enormen Fähigkeiten u.a eines Defender, Range Rover oderDiscovery im Gelände zu erleben und erfahren. Mit dem betont umweltschonendangelegten neuen Land Rover Experience Center knüpft die 4x4-Marke aus demVereinigten Königreich an den Erfolg des ersten Centers an, das ganz in der Nähebeheimatet ist. Hier haben sich seit 1996 im vergangenen Vierteljahrhundertnahezu 100.000 Fahrerinnen und Fahrer auf abenteuerliche Abfahrten inSchräglagen, auf Wasserdurchfahrten und andere Hindernisse gewagt. Mit dem neuenLand Rover Experience Center eröffnen man dem Offroad-Erlebnis in Deutschlandeine neue Dimension. In Wülfrath warten auf die Gäste verschiedene Trainingsoder Firmen- und Gruppen-Events, sowie die einzigartigen Kids Drives für 11.-17.- Jährige. Ganz neu und eine Weltpremiere ist dabei die Möglichkeit, dass dieTeilnehmerinnen und Teilnehmer ein hochklassig produziertes Kurzvideo ihrereigenen Offroad-Experience erhalten. Und wer es darüber hinaus nochabenteuerlicher und exotischer mag, für den bzw. die hält das neue Angebot derLand Rover Experience Reisen im kommenden Jahr wieder faszinierende Ziele bereit- von Botswana und Namibia über Kreta bis Island.- Neue Einrichtung in Wülfrath ist das größte Land Rover Experience Center inganz Europa- Standort nur wenige Hundert Meter vom bisherigen Center entfernt, in dem imvergangenen Vierteljahrhundert fast 100.000 Gäste mit Land Rover Erfahrungenim Gelände sammelten- Neues Land Rover Experience Center macht mit 25 Hindernissen auf 17 Hektar dielegendäre Geländetauglichkeit eines Land Rover noch besser erlebbar- Wülfrath ist faszinierender Erlebnisort für Trainings, Kurse, Erlebnistage undIncentives - vom Training für Offroad-Spezialisten bis zu Fahrtrainings für11- bis 17-jährige- Weltpremiere für ein neues Digitalkonzept: Teilnehmerinnen und Teilnehmererhalten mithilfe künstlicher Intelligenz hochklassig produzierte Kurzvideosihres Offroad-Erlebnisses- Programm der Land Rover Experience Reisen hält 2023 Ziele wie Botswana,Namibia mit dem Okavango-Delta und den Victoriafällen sowie Kreta und IslandbereitIn 16 Ländern ist das Kürzel "LEC" mittlerweile ein Begriff. Denn hier sind dieinsgesamt 30 Land Rover Experience Center angesiedelt, die ein globales Netz vonOffroad-Geländen mit professionellen Instruktoren und Eventplanern bilden. Schon