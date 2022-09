Wirtschaft Grünen-Chefin schließt Ausstieg vom Atomausstieg aus

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Entscheidung von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), zwei deutsche Atomkraftwerke in Reserve zu halten, hat Grünen-Chefin Ricarda Lang einen Ausstieg aus dem Atomausstieg ausgeschlossen. Noch in dieser Woche will der Bundesvorstand der Grünen einen entsprechenden Leitantrag für den Grünen-Parteitag im Herbst einbringen, hieß es am Montag aus der Parteizentrale.



"Es wird keine Laufzeitverlängerung, keine neuen Brennstäbe geben. An der Entscheidung zum Atomausstieg halten wir fest", sagte Parteichefin Lang der "Süddeutschen Zeitung" (Dienstagausgabe). Der vom Wirtschaftsministerium in Auftrag gegebene Stresstest habe gezeigt, dass die Versorgungssicherheit im deutschen Stromnetz hoch sei.