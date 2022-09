Habeck will AKWs nach Wiederanfahren nicht vorzeitig stoppen

BERLIN (dpa-AFX) - Wirtschaftsminister Robert Habeck will die beiden süddeutschen Atomkraftwerke im Fall einer Inanspruchnahme als Reservekraftwerke weiterlaufen lassen und erst Mitte April abschalten. "Wenn die Entscheidung getroffen wird, die Atomkraftwerke werden gebraucht, dann werden sie gebraucht", sagte der Grünen-Politiker am Montag in Berlin. Dann liefen sie so lange, bis die Brennelemente verbraucht seien oder bis das Enddatum erreicht sei. Das Wiederanfahren werde ungefähr eine Woche dauern.

Habeck äußerte sich auch dazu, warum er keine Überführung in die Netzreserve für das Atomkraftwerk Emsland des Betreibers RWE will. Dieses Atomkraftwerk könne zwar einen gewissen Beitrag leisten. "Aber dieser Beitrag ist gemessen an den beiden süddeutschen Kraftwerken zu gering."