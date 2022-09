HONOR kündigt Dual-Flagship-Strategie an, plant MagicOS 7.0 und stellt auf der IFA 2022 HONOR 70, HONOR MagicBook 14 und HONOR Pad 8 vor

Der CEO von HONOR, George Zhao, erläutert auf der Bühne der IFA zum ersten Mal seit der Unabhängigkeit der Marke deren Engagement für Innovation und offene Zusammenarbeit

BERLIN, 5. September 2022 /PRNewswire/ -- Die globale Technologiemarke HONOR bekräftigte heute während ihrer IFA-Keynote-Präsentation mit dem Titel „Die vernetzte Zukunft gestalten" ihr Engagement auf den internationalen Märkten. Während der Veranstaltung kündigte die Marke eine neue Dual-Flagship-Strategie an, um die nächsten faltbaren und vielseitigen Flagship-Smartphones nach Europa und auf andere internationale Märkte zu bringen. Die Marke gab auch eine Vorschau auf MagicOS 7.0, ein zukunftsweisendes Betriebssystem für intelligente Zusammenarbeit, das auf Android sowie PC- und IoT-Betriebssystemen basiert und offene Standards für eine einheitliche Zusammenarbeit zwischen Smartphones, Tablets, PCs und anderen IoT-Produkten ermöglicht. HONOR stärkt sein innovatives Produktportfolio durch die Einführung von drei neuen Produkten: HONOR 70, HONOR MagicBook 14 und HONOR Pad 8, das erste Tablet von HONOR, das außerhalb Chinas erhältlich ist. Alle drei Produkte werden in den kommenden Wochen in ausgewählten europäischen Märkten erhältlich sein.

Um HONOR Talents auf die globale Bühne zu bringen, stellte HONOR auch „Gateway to the Future" vor, eine globale Initiative, die in Hamburg ins Leben gerufen wurde und das Ziel hat, kreative Talente aus der ganzen Welt zu inspirieren, die Kraft der Technologie zu nutzen, um Menschen und Kultur im Zeitalter des Metaversums zu verbinden.

„Seit unserer Gründung hat HONOR immer danach gestrebt, große Beiträge zur Entwicklung der Branche zu leisten, mit dem Ziel, eine bessere Zukunft für alle zu ermöglichen. Um dieses Ziel zu erreichen, konzentrieren wir uns weiterhin auf unser Engagement für Innovationen", erklärte George Zhao, CEO von HONOR Device Co, Ltd. „Mit der Einführung unserer Dual-Flagship-Strategie, MagicOS 7.0 und der Fitness- und Gesundheitslösung möchten wir europäischen und internationalen Verbrauchern, die auf der Suche nach den besten faltbaren Smartphones und dem perfekten Benutzererlebnis auf dem Markt sind, überzeugende Optionen bieten."