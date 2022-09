Finger weg vom Preis, Kommentar zum Strommarkt von Annette Becker

Frankfurt (ots) - Das Gute vorweg: Offenbar hat sich auch in der Bundesregierung

die Erkenntnis durchgesetzt, dass dem Marktpreis eine wichtige Signalfunktion

zukommt. Gerade an Märkten mit Knappheiten sorgt der Preis nämlich in aller

Regel dafür, dass die Nachfrage eingedämmt wird und sich ein neues Gleichgewicht

zwischen Angebot und Nachfrage herausbildet. Insofern ist es durchaus zu

begrüßen, dass die Ampel-Koalition der Versuchung widerstand, einen echten

Strompreisdeckel einzuziehen.



Nachdenklich muss allerdings stimmen, dass es für Privathaushalte am Ende doch

einen Preisdeckel für Strom geben soll - zumindest was den nicht näher

definierten Basisverbrauch betrifft. Auch zu dessen Höhe schweigt man sich in

Berlin noch aus und verweist lieber darauf, dass man das Strommarktdesign

ohnehin lieber auf Ebene der EU anpassen möchte, da Strom grenzüberschreitend

gehandelt wird. Inwieweit das Wunschdenken ist, sei einmal dahingestellt.