FRANKFURT (dpa-AFX) - Drei Aktien aus dem Nebenwerte-Index SDax werden in Kürze in den MDax aufsteigen: der US-Telekomausrüster Adtran , der kürzlich Adva übernahm, sowie die beiden Autozulieferer Stabilus und Hella , inzwischen eine Faurecia-Tochter. Außerdem ergänzt der Kochenboxen-Lieferant Hellofresh die Riege der Neuzugänge im Index der mittelgroßen Werte, wie die Deutsche Börse am Montagabend nach Handelsschluss mitteilte. In Kraft treten die Änderungen am Montag, 19. September.

Aus dem MDax in den Dax aufsteigen wird dafür in zwei Wochen Siemens Energy . Zudem werden laut der Deutschen Börse folgende drei MDax-Unternehmen in den SDax absteigen: der schwer angeschlagene Energiekonzern Uniper , Grand City Properties und der IT-Dienstleister Cancom .